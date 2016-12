Saaremaa lõunaservas asub majake, millega perenaine kokku kasvanud on

Kuuse maja nime kandev kohake asub Saaremaal Turja külas ja selle perenaine Kaja on majaga laias laastus üheealine. «Isa lõi veel värskelt lagesid, kui ema sünnitusmajast minuga tuli,» meenutab Kaja. Ta on kindel, et sellest ka tema kiindumus maja ja värskete viimistluslõhnade vastu - ta on sisuliselt sündinud vastvalminud kodusse.

/ Kaja Guest House

Kuigi Kaja elas pikki aastaid ise Kuusel, pesitseb ta praegu, eriti talvisel ajal, siiski rohkem Tallinnas. «Teen käsitööna unikaalseid kleite ja enamik minu klientidest on Tallinnas,» ütleb ta.

Et maja tühjana ei seisaks, annab Kaja seda lühemaks või pikemaks perioodiks rendile. Ta usub nimelt, et maja ei tohi kunagi üksi olla, samamoodi nagu loomad ja inimesed. «Teda tuleb soojendada ja hoida heade inimeste poolt. Sellepärast ma ka valin väga oma külalisi,» räägib perenaine.

Maja on hakkaja naine täielikult renoveerinud, kogu sisekujundus ja enamgi veel on tema enda kätetöö. «Kõik, mida teen, teen hingeseisust lähtununa. Seda tunnetavad ka mu külalised. Ja teisiti ma ei oska,» tõdeb Kaja.

Kes tahab oma silmaga üle vaadata, missuguse õdusa elamise tubli naine Saaremaa lõunaserva rajanud on, sel on võimalus veel aastavahetuseks Kuuse maja rendile võtta. Aga Kaja hoiatab, et lärmakatele pidutsejatele see koht mõeldud ei ole. «Hästi sobivad pered laste ja lemmikloomadega,» ütleb ta.