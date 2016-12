Kolm päeva uues kodus elanud pere kaotas maja tulekahjule

Suurbritannias elav Purdy perekond oli tänavu jõulude eel eriliselt elevil: pärast aastatepikkust ootamist olid nad lõpuks ostnud oma unistuste kodu: 400aastase maja Hertfordshire´is. Neil õnnestus ka enne pühi sisse kolida, kuid õnne jätkus vaid kolmeks päevaks: siis puhkenud tulekahju põletas maja maani maha, vahendab Daily Mail.

Tulekahju puhkes esimesel kütmisel, kuigi küttesüsteemidega pidanuks kõik korras olema. Tuli sai alguse maja rookatusest ja kuna see on teadupärast väga hästi põlev materjal, väljus asi ruttu kontrolli alt. Sündmuspaigale saadetud viis tuletõrjemasinat saabusid kohale ruttu ja tegutsesid laitmatult, nii et esialgu näiski, et hävib vaid katus ja kõige hullemat annab vältida, kuid roog ei allunud kuidagi kustutamiskatsetele.

38aastane pereisa Paul, tema 32aastane naine Sophie ja nende kaks last, kolme-aastane Oliver ja aastane Madeleine, jäid seega enne jõule kodutuks. Sisse põles kogu nende maine vara, päästa õnnestus vaid perefotod. Tules hävisid ka jõuludeks valmis ostetud kingid.

«Me oleme šokis. Maja seisis siin 400 aastat, siis tuleme meie, kolime sisse ja mõne päevaga põleb see maha,» ütleb Sophie. Naine tunnistab, et see näib neile pisut nagu halb enne, kuid nad loodavad kindlustuse abiga kodu siiski uuesti üles ehitada. Loobuda nad sellest igal juhul ei kavatse.

Oma uues kodus jõuludeks valmistunud perel tuli pühad veeta siiski Sophie ema juures. Sinna jäävad nad ka aastavahetuseks ning ilmselt üldse pikemaks ajaks.

Fotosid majast pärast põlengut näeb SIIT!