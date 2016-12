Novembris tunti enim huvi näidiskorteri vastu

Maja paikneb rahuliku Pelgulinna ja aktiivse Kesklinna ristumispunktis — need mõlemad linnaosad on viie kuni kümne minuti jalakäigu tee kaugusel ja lihtsalt kättesaadavad. Hoonest jalutuskäigu kaugusel asub jõudsalt arenev Kalamaja ja Telliskivi Loomelinnak, kus paiknevad Tallinna parimad uued söögikohad ning kaugel pole ka Snelli park ning vanalinn.

Suurt huvi tekitanud näidiskorter asub omanäolise ilmega majas, kus on kokku 14 korterit, tänaseks on majas saadaval viimane 3-toaline korter. Hoone arhitektuur on värske ja üllatav — kolmanda ja neljanda korruse Tehnika tänava poolsed korterid ripuvad sisuliselt õhus.

Kahetoaline näidiskorter paikneb elamu kolmandal korrusel ja jääb akendega lõunakaarde. Korteris on avatud köök, elutuba, magamistuba, esik ja duššiga tualettruum. Esikus ja magamistoas on nišid garderoobikappidele. Ilmselt pälvis korter suurt tähelepanu tänu heale hinnale ja rõõmsale ning moodsale sisekujundusele, mille teostus on sisekujundajatelt Lilia Kristiansonilt ja Reet Elisabeth Karmilt.

Kvaliteet ja madalad ülalpidamiskulud on olulised

Tehnika 22 korterites on kolmekordsed puitalumiiniumaknad, seinad on värvitud heledates toonides ja põrandatel on kvaliteetne naturaalne tamme laudparkett. Korterites on veekandjal põrandaküte, mistõttu puuduvad radiaatorid. Majale on omistatud energiaklass B, mistõttu on ülalpidamiskulud väga madalad.

Korterid on sobilikud elamiseks noortele peredele, kellele on oluline kesklinna lähedus, aga samas ka võimalus puhkehetkedel linna rohealasid kasutada. Majas on saadaval veel viimane 3-toaline korter.