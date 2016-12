5 soodsat ja nutikat ideed kingituste pakkimiseks

1. Paki kingitused vanade ajalehtede sisse

Kui sul käib kodus paberleht, siis tasub anda sellele pärast lugemist uus elu – näiteks pakkepaberina. Lehtedes on tänapäeval väga palju värvilisi reklaame, kuid kindlasti leiad sa ka paar lehekülge, mis on veidike tagasihoidlikumad.

Foto: Courtesy of the-green-house.net

2. Taaskasuta paberist poekotte

Kui sul on kombeks poest kilekoti asemel hoopis paberkott osta, siis nüüd on aeg, kus sa saad neid taaskasutada. Täpselt nii tegi näiteks Brette. Paberkotte saab kaunistada näiteks välja lõigatud piltidega, templite või paeltega.

Foto: Brette Saar

3. Jõupaber

Jõupaber on hea ja odav alternatiiv tavalisele pakkepaberile. Rulli, kus on sees kümme valmislõigatud tükki, võib poest kätte saada vähem kui ühe euroga. Pruune pakikesi võib kaunistada näiteks kuuseokste või käbidega.

Kingitused. Foto: www.homesick.nu

4. Õmble kingikott vanadest kangajääkidest

Kui sa oled õmblemises osav, siis miks mitte teha kingiümbrised hoopis vanadest kangajääkidest. See võtab küll veidi aega, kuid isikupärane lähenemine on see kindla peale.

5. Taaskasuta vanu kingikotte

Kui sul on alles eelmistest jõuludest või sünnipäevast mõni kinkekott, siis lase see käiku. Kontrolli igaksjuhuks aga seda, et sinu või mõne sinu pereliikme nimi sinna markeriga peale ei ole kirjutatud.