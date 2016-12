Aasta betoonehitise nominent: nutikate lahendustega kortermaja Tallinna linnasüdames

Nordic Brokers partneri Andrus Viksi sõnul erineb antud kortermaja teistest uusarendustest oma põneva arhitektuuri ja nutikate lahenduste poolest. «Sellel on suured terrassid ja rõdud ning nutikad tagasiastmed,» selgitab Viks. Mehe sõnul on igas korteris ka eraldi küttemõõdik, mis tagab kontrolli oma tarbimise üle ning individuaalne ventilatsioonisüsteem.

Viksi arvates on kortermaja kõige suurem eelis see, et see asub suurepärases asukohas: «Mardi tänav 9 kortermaja asub niiöelda Bermuda kolmnurgas ehk Tartu maantee, Liivalaia-, ja Juhkentali tänava keskel, kuid liiklus Mardi tänaval on praktiliselt olematu.

Viksi sõnul on korterite siseviimistlus väga kvaliteetne: «Võin rahuliku südamega kinnitada, et kokku pole hoitud. Sanitaartehnikast kasutasime näiteks Prantsuse firma «Laufen» tooteid, mile hinnaklass on tugevalt üle keskmise.» Hetkel on kortermaja 46-st korterist saadaval veel ainult kuus.

Kortermaja on projekteerinud KUU arhitektid: Joel Kopli, Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla