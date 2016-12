20 väga veidrat jõulutraditsiooni laiast maailmast

Fox News on kokku kogunud 35 erinevatest riikidest pärit jõulukommet, mis teisi kulme kergitama panevad.

Lõuna-Aafrika

Selle kandi kõige kummalisem komme on süüa jõuludelikatessina täidetud ussikesi.

Austria

Austria jõulud pole laste jaoks just kuigi toredad: nad elavad sel ajal Krampuse-nimelise koletise hirmus, kes halbu lapsi vitstega peksab.

Kataloonia

Kataloonia poppide jõulukaunistuste hulka kuulub Caganer - mees, kes kakab.

Norra

Norrakad usuvad, et jõuluõhtul ei tohi mingil juhul koristada ja kõik põrandaharjad peavad peidus olema, vastasel juhul näppavad nõiad ja kurjad hinged need endale, et ringi liikuda.

Jaapan

Ilmselgelt mõjutavad reklaamid jaapanlasi väga tugevalt, sest alates 70ndatest peavad nad just nende mõjul üheks ideaalseimaks jõuluroaks Kentucky Fried Chickenit.

Venezuela

Sealkandis peetakse suurejoonelisi jõulumissasid, kuid rahval on kombeks kohale saabuda tavapärasest pisut erinevamalt: nimelt rulluiskudel.

Gröönimaa

See paik hiilgab väga omapärase jõulumenüüga: isukalt süüakse toorest hülgenahka ning delikatessi, mis valminud hülgenahka topitud surnud lindudest. Arvestada tuleb, et viimane piduroog on saanud enne serveerimist seitse kuud marineeruda.

Saksamaa

Sakslased peidavad jõuluõhtul kuuse sisse väikese hapukurgi. Laps, kes selle leiab, saab hommikul väikese kingituse.

Portugal

Portugalis pühitsetakse esimese jõlupüha hommikul surnute hingi ning kaetakse neile lauas kohad.

Ukraina

Ukrainlased karrastast ja jõulukuulidest ei hooli, nende menukaim kuusekaunitus on ämbliku võrgu laadne materjal ja kunstämblikud.

Tšehhi

Tšehhi vallalised naised viskavad jõuluööl ukseavas seistes kinga üle õla - kui king näitab maandudes varvastega välisukse poole, on naisel lootust järgmise aasta jooksul mehele saada.

Rootsi

Ühes Rootsi piirkonnas pannakse juba 60ndatest peale jõulude ajal püsti hiiglaslik õlgedest kits. Traditsiooniks on kujunenud aga seegi, et jõule see kits ei näe, sest vandaalid põletavad ta enne maha.

Suurbritannia

Iga pereliige peab jõulumagustoidu segamisel kaasa lööma, liigutades lusikat kellaosuti liikumise suunas. Sel ajal tuleb soovida ka üks soov.

Itaalia

Itaalias ei käi jõuluvana: sealsed lapsed ootavad viiendal jaanuaril saabuvat sõbralikku nõida, kes neile kingid toob.

Guatemala

Sealkandis koristatakse majapidamised enne jõule põhjalikult, saadud sodi kuhjatakse aga naabruskonna peale kokku. Siis meisterdatakse kuhja otsa asetamiseks kurja hinge kuju ja pannakse kogu kupatus põlema.

Kuuba

Kuubal Remediose linnas peetakse detsembris festival, mille raames elanikkond jaguneb kaheks ning kumbki pool peab ehitama elektripirnidest suure skulptuuri.

Kreeka

Kreekas liiguvad 12 jõulueelse päeva jooksul ringi kurjad vaimud, kelle eest ennast hoida tuleb.

Slovakkia

Slovakkias võtab perekonna kõige vanem mees lusikatäie toitu ja viskab lakke: mida rohkem seda sinna kinni jääb, seda parem.

Jaapan

Jaapanlased väldivad punast värvi jõulukaarte, kuna sealmail antakse sellega enamasti teada kellegi surmast.

Lõuna-Aafrika

Sealsetele lastele räägitakse legendi Danny-nimelisest poisist, kes vihastas välja oma vanaema, kui sõi ära jõuluvanale jäetud küpsised. Vihahoos vanaema tappis Danny ja nüüd käivat poisi hing jõulude ajal halbu lapsi kummitamas.

Eesti kummalise traditsioonina on Fox News ära maininud kogu pere saunaõhtud, mida paljud jõululaupäeval peavad.

Milliseid kummalisi jõulukombeid sina tead?