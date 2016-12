Metsamaja, mis on pärit justkui Lumivalgekese muinasjutust

Kõvera kivikatusega metsamaja asub Ameerika Ühendriigis Washingtoni osariigis. Kohalikud kutsuvad maja Lumivalgekese majaks, sest see on äravahetamiseni sarnane sellega, mida saab näha Lumivalgekese Disney filmis.

Pealtnäha on tegu üsna pisikese majaga, kuid tegelikult peidab see endas lausa nelja magamistuba. Muinasjutulist maja ümbritseb ka suur aed, kus on armsad kiviteed, puutüvest ehitatud mängumaja ning rohkelt puid ja põõsaid.

Kõik uksed, aknad ja suur osa mööblist on käsitöö ja seega ainulaadne. Vaata pilte muinajutumajast SIIT!