Ideaalseim interjöörivärv on üks väga põlatud toon

Selleks tooniks on ja jääb hoopiski beež! Värv, mille kohta paljud ütlevad, et see on nii iseloomutu, et ei peakski värvi nime kandma. Seda nimetatakse kompromissiks, lihtsama lahenduse teed minekuks ja nii edasi.

Kuid ajakirjanik Alexa Collins võttis terasema vaatluse alla uuringud, kus keskenduti emotsioonidele, mida interjööris kasutatud värvid inimeses tekitavad, ja kogus kokku kinnisvaraekspertide arvamused.

Esmalt keskendus Collins praegusele trendivärvile, hallile. Selgus aga, et inimestel seostuvad sellega negatiivsed mõtted ja tunded. Hoopis paremini läheb peale aga roheline: see soodustab keskendumist. Paraku ei meeldi roheline interjöör jällegi paljudele meestele.

Selliseid "agasid" esines iga tooniga, välja arvatud üks: beež. See ei tekita inimestes negatiivseid emotsioone ja mõtteid, ausalt öeldes ei tekita see üldse emotsioone. Kinnisvaramaaklerid armastavad samuti seda tooni kodusid, sest vähe on ostjaid, kes selle ära põlgavad.

Sisekujundusspetsialistid on aga tulemuses pisut pettunud ja see on ka arusaadav. Sisekujundaja Kyle Schuneman ütleb, et kui võõbata seinad beežiks, kujuneb ka kogu ülejäänud elamine reeglina beežides, pruunides ja muudes taolistes väga naturaalsetes toonides, kuigi ometi on meil terve värvikaardi jagu võimalusi. Tema hinnangul on näiteks valge juba palju parem, sest valgega saab kombineerida absoluutselt kõiki julgeid värve ja elamine saab erksam.

Kuid selle vastu ei saa, et beež on kindlapeale minek, klassikaline sisekujundusvärv, millega ei saa eksida. See pole ilmselt mitte kunagi trendikas, aga seetõttu ei saa see ka iial moest välja minna. Nii et kui tahad turvalist, püsivat valikut, on beež kindlasti sinu toon.