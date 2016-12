5 eriti nutikat kasutusvõimalust fooliumile

Alternatiiv noateritajale

Käärid on nürid, aga sul ei ole käepärast ühtegi teritajat? Hädast aitab välja foolium. Lõika sellest üks pikk riba ning voldi see mitmekordseks. Seejärel lõika kääridega fooliumisse sälke. See imelihtne tegevus aitab kääre teritada.

Efektiivsem riiete triikimine

Pane fooliumleht triikimislaua pealiskanga alla ja triigi tavapärasel moel. Foolium on nimelt hea soojusjuhtija ja sellepärast on riiete triikimine võrreldes tavapärase lahendusega tunduvalt tõhusam.

Kuivatuslehtede asemel

Selle asemel, et kasutada kuivatis spetsiaalseid kuivatuslehti, tee fooliumist ümmargune pall ja viska see koos riietega masinasse. Foolium aitab ära hoida staatilise elektri.

Abiks värvimisel

Kui sul on ees näiteks ukse värvimine ja sa tahad, et ukselink jääks värvist puutumata, mässi see fooliumi sisse. Fooliumiga saab katta veel teisigi detaile.

Alternatiiv lehtrile

Sul on vaja kallata mahl ühest purgist teise, kuid sul ei ole kodus lehtrit? Meisterda lehter fooliumist. See ei lase vedelikku läbi ja on sulle suureks abiks.