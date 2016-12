Kuidas paarina väikses kodus elades mõistus ja suhe säilitada

On küll, selleks aga peavad täidetud olema mõned punktid.

Õpi oma partnnerit väga hästi tundma

Väga väiksele pinnale kolides pead teadma, kellega sa koos elama hakkad. Mida põhjalikumalt, seda parem. Pooleaastane suhe pole selliseks sammuks kindlasti piisav. Väikses kodus pead ja jalad koos elades saad paratamatult väga ruttu väga täpselt teada, missuguse inimesega tegu on, ja see võib endaga tuua ootamatusi, milleks sa valmis polnud. Mida pikemalt enne säärast sammu koos olete olnud, seda vähem üllatusi.

Loomingulisus

Väikses kodus elades läheb sul seda kõvasti tarvis, näiteks tualeti kasutamisel. Minikodu seinad pole kunagi väga paksud, seega levivad kõik helid kõikjale ja sa pead sellega kas arvestama või leidma loomingulisi lahendusi, kuidas ebameeldivaid hääli mitte kuulda: pane muusika mängima, vesi voolama või leia mingi kolmas lahendus.

Minge kodust ära

Vähesed ruutmeetrid võivad väga ruttu ahistama hakata. Et seda ei juhtuks, peaksite võimalikult palju kodust väljaspool viibima, seda nii koos kui eraldi.

Sorteeri asju

Väikeses kodus elades tuleb lakkamatult kontrollida, et koju esemeid liiga palju ei kuhjuks. Kui ostad midagi uut, vaata, kas saaksid millestki olemasolevast loobuda.

Vali, mis sööke sa kodus teed

Kui sa ei taha, et ebameeldivast toiduhaisust paisuks tõsine kodusõda, vali hoolega, milliseid roogi valmistate kodus ja mida sööte väljas. Sibularikkad ja kalaroad ei pruugi olla näiteks parim valik.

Koostage kodugraafikud

Hoolimata väikesest kodust peab kõigil seal elavatel inimestel olema aeg-ajalt võimalik oma kodus privaatsust nautida. Minikodu puhul on suhteliselt ainuvõimalikuks lahenduseks kasutusgraafikute koostamine: näiteks on üks igal kolmapäeva õhtul trennis ja teine sel ajal alati üksi kodus, omaette-olemise aega nautimas.

Lahutage restoranides meelt

Kui oled harjunud kodus õhtusööke korraldama, võib minikodus elamine ses osas parajaks katsumuseks saada. Heaks lahenduseks on siinkohal aga restoranid: seal saab pidada pikki lõbusaid õhtusööke ja tähistada kõiki rahvarohkemaid tähtpäevi.

Taga endale pääsetee

Vannituba on minikodus tõenäoliselt ainuke koht, kuhu tüli korral põgeneda saad. Seepärast võiks see olla võimalikult õdus ja võimalusel väikese vannigi mahutada. Kogenumad teavad rääkida, et viha lahtumine võtab täpselt ühe mõnusa kuuma vanni jagu aega.