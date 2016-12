Enne ja pärast: igavast ja odavast Ikea kummutist sai tõeline pilgupüüdja

See 30-eurone Ikea kummut enne muutust isikupärasusega just silma ei paistnud. Materjal on korralik, kuid mingisugust vau-efekti see kellegis kohe kindlasti ei tekitanud.

Blogijatest abielupaar Maryal ja Chris aga otsustasid, et ostavad need kaks Ikea kummutit ja teevad neist oma magamistuppa stiilsed öökapid.

Foto: www.loveandspecs.com

Kummutid said endale õrna peitsi- ja värvikihi, ümmargused jalad ning originaalsed kapinupud.

Foto: www.loveandspecs.com

Lõppptulemus on tõeliselt isikupärane ning öökapid sobivad paari magamistuppa lausa valatatult. Loe kummutite muutumisprojektist lähemalt SIIT!