Prantsuse kunstnik teeb vanadest kortermajadest tõeliselt muljet avaldavad kunstiteosed

Ka meil on viimastel aastatel värvitud hallid kortermajad veidi rõõmsamat värvi ja kaks aastat tagasi kaunistas isegi üks grafitikunstik viie Võru kortermaja seinad Navitrolla maalidega. See, mida teeb prantuse kunstik Patrick Commecy, on aga hoopis teine tase.

Pildid, mida Commecy seintele teeb, on tõeliselt detailsed ja värviküllased. Tema piltidel on inimesed, tänavad ja isegi välikohvikud. Kaugelt vaadates tekib tunne, et tegu on justkui reaalse eluga.

Foto: Talenthouse/Facebook'i lehekülg