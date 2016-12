Elutuba enne ja pärast: ehe näide sellest, milliseid imesid teeb ainult valge värviga

Roxane´i tütar ja paar tema sõbrannat läksid sügisel ülikooli ning elavad üüripinnal ülikooli lähedal. Naine räägib, et kui ta koledat pruuni elutuba esimest korda nägi, tundis ta vastupandamatut soovi see ümber kujundada. «Ruumilahendus oli suurepärane, samuti sisseehitatud seinakapp, mis kaminat ümbritses, kuid kõik see kokku oli kohutavalt tume ja eemaletõikav: pruunid seinad, pruun vaip, mustad nahkdiivanid ja tumerohelisd kardinad,» kirjeldab Roxane. Väga kaugel rõõmsameelsest noorte naiste elutoast.

Elutuba enne. / thehoneycombhome.com

Õnneks andsid tüdrukud ja majaomanik naisele rohelise tule soovitud muudatuste jaoks. «Värvisin seinapaneelid valgeks ja juba ainuüksi see muutis üldpilti tundmatuseni. Kasutuskõlbmatu kamina ladusin raamatuid täis: suurepärane disainilahendus, mis ühtlasi blokeeris nende kassile võimaluse üritada korstnajalga pugeda. Kamina kõrval olevatesse riiulitesse paigutasin esemeid omaenda kodust, muuhulgas näiteks mõned stiilsed, aga odavad vaasid,» räägib Roxane töö käigust.

/ thehoneycombhome.com

Viimaseks ülesandeks jäi mööbli ümberpaigutamine. Kui ta selle kallale juba asunud oli, ostis ta ühtlasi IKEAst uue vaiba ja kardinad ning paar padjakatet H&Mist: need olid ka ainsad väljaminekud lisaks valgele värvile. «Erinevus on kirjeldamatu. Tüdrukud veedavad selles majas veel vähemalt poolteist aastat, nii et mina olen veendunud, et see investeering tasus igati ära,» ütleb naine.

/ thehoneycombhome.com

