Fotod: vaata, kuidas näeb välja maja, mille kõik seinad on klaasist

Kim and Jeff Valles'i sõnul on kõigi inimeste küsimus nende maja kohta alati üks ja sama: Kas teid vähene privaatsus ei häiri? Mees tunnistab, et alguses oli tõesti veidi harjumatu, kuid see muutus kiiresti. Tänaseks päevaks on abielupaar elanud seal juba kümme aastat.

Kuna klaasist maja ei asu rahvarohkel tänaval, vaid on üsna privaatse asukohaga, on elu seal täiesti tavaline. Naise sõnul on vajadusel võimalik ka kardinad ette tõmmata, kuid neid kasutavad nad üldjuhul vaid magamistoas.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Abielupaari sõnul nad hoopis naudivad seda, kuidas nad saavad jälgida aastaaegade vaheldumist ja ei ole loodusest niivõrd ära lõigatud.

Naise sõnul ei ole midagi mõnusamat kui lumise ilmaga elutoa diivanil raamatu lugemine ja prõksuva kamina vaatamine.

Perekonna sõnul äratab maja väga paljudes uudishimu, kuid nad on hea meelega nõus oma kodu ka teistele näitama.

Vaata videost lähemalt, kuidas näeb välja kodu, mille kõik välisseinad on klaasist!