Fotod: korter, kus on hulgaliselt tuntud Eesti kunstnikupere loodud mööbliesemeid ja maale

Kuna korteri eelmiseks elanikuks oli kunstnikupere fotokunstnikust poeg Johannes Arro, on korteris hulgaliselt pereliikmete töid.

Vannitoas on näiteks Liisu Arro tõeliselt kuninglik keraamiline valamu. Valamukapi on omakorda valmistanud aga pereisa Jaak Arro. Vannituppa on ta teinud ka valamukapiga kokkusobiva riiuli.

Foto: KV.EE

Jaak Arro on ka magamistoas oleva kuldse voodipeatsi ning esikus oleva nagi autor.

Esikut ehib aga imekaunis Epp Maria Kokamägi maal.

Lisaks perekond Arro/Kokamägi teostele võib elutoast ja magamistoast leida ka Lembit Tenno kunstfotosid.

Köögilaual võib näha ka keraamik Liisu Arro kuldsete kalakestega suhkrutoosi.

Omamoodi «kunstiteos» on korteris ka trendikas SMEGi külmkapp.



Korteri hinnaks on 175 000 €. Rohkem infot ja pilte leiab KV.EE koduleheküljelt.