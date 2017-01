«Minu kodu» blogi: 2016 oli tegus aasta!

2016. aprillis, kohe kui lumi sulanud oli, sai töödega pihta hakatud. Selleks ajaks oli meil olemas vaid vundament. 8. aprillil sai vundamendilt kiled ära võetud. 20 päeva hiljem oli esimese korruse karkass valmis.

Esimese korruse karkassi seinte ehitus / Kärt-Britt Kokk

Esimese korruse karkass valmis, foto tehtud 28. aprill, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Terve maikuu kulus ettevalmistusteks, et saaks teise korruse karkassi püstitama hakata - ehk siis vahelae ehitusele. Esimese korruse karkassi ehitusest saab lähemalt lugeda SIIT.

Teise korruse karkassi ja sarikate ehitamine 30. mai, 2016 / Kärt-Britt Kokk

6. juuniks oli meil 2. korruse karkass suures osas valmis ja maja sai uhke pärja külge. Sarikapeost ja sellele eelnenud töödest kirjutasin lähemalt SIIN.

6. juuni - sarikapidu / Kärt-Britt Kokk

Juunikuus käis vaheldumisi katuse paigalduse eeltöö ja põranda soojustamine esimesel korrusel- seda olenevalt ilmast. Tehtud sai nii põrandaliiva tasandamine, peno ladumine põrandale, kanalisatsioonitorude ja trappide paigaldus, katuse karkassi ehitus - sh tuuletõke, roovitus pleki jaoks ja ka räästakastid, millele plekk kinnitub. Need tööd tegime kõik ise, pleki ja katuseakende paigalduse tellisime. Kogu karkassi tööde hind on lähemalt välja toodud SIIN. (Tegemist on vaid materjalide hinnaga, sest töömehi meil polnud. Ainukesed abilised olid mehe vend ja isa. Suur aitäh neile selle abi eest!)

Juulis olid katuse eeltööd tehtud ja lähemalt saab katuse eeltöödest lugeda SIIT.

Põranda soojustamine ja katuse eeltööd / Kärt-Britt Kokk

Katuse seis 5. juulil, 2016 / Kärt-Britt Kokk

5. juuli maja tagant / Kärt-Britt Kokk

8. juulil paigaldati esimesele korrusele põrandakütte torustik. 21. juulil valati põrand. Põranda eeltöödest ja valamisest kirjutasin lähemalt SIIN.

Katuse eeltööd valmis, 17. juuli 2016 / Kärt-Britt Kokk

20. juulil alustati katusepleki ja -akende paigaldamisega. Kokku läks 4 päeva. Katusest kirjutasin lähemalt SIIN.

Katuse paigaldus / Kärt-Britt Kokk

28. juulil paigaldati majale kõik aknad. Kokku oli 26 akent! Kuna me tohutult armastame päevavalgust ja loomulikku valgust elamises, siis oli see üks suuremaid unistusi - oma kodul pidi olema palju suuri aknaid! Akende eeltöödest ja nende paigaldusest, mille käigus sai ka palju nalja, saab lugeda SIIT ja SIIT.

Maja põhja pool - garaažiaknad, 29. juuli, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Maja idapoolne külg ehk majatagune / Kärt-Britt Kokk

Majatagune 29. juuli, 2016 / Kärt-Britt Kokk

30. juulil alustasime tuuletõkke paigaldust, et maja kinniseks karbiks saada.

Tuuletõkke paigaldamine, 30. juuli, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Augusti keskpaigaks oli kogu tuuletõke paigaldatud ja ka osa laudise roovitusest paigas. Majakarbi kinni ehitamisest ja kõikidest töödest lähemalt kirjutasin SIIN.

Augusti alguses oli saabunud vill ja augustis tegelesime lisaks ka esimese korruse soojustamisega.

Maja 17. augustil, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Maja 17. augustil, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Esimese korruse soojustamine (pildil elutuba) - 21. august, 2016 / Kärt-Britt Kokk

Maja soojustamisest kirjutasin pikemalt SIIN. Kuna villatöid on veel korralikult ees, siis ilmselt kui see päev saabub, tuleb üks suur pidu. See on siiani kõige enam aega võtnud töö, eriti 2. korruse osa on selles mõttes nüri töö, et seal tohutult igasuguseid katusenurkasid ja keerukaid kohti, kus villa peab pidevalt parajaks lõikama ja ka nööridega kinnitama, et see kenasti püsiks. Kui uues majaosas saavad villatööd tehtud, siis tuleb ka vana majaosa pööning soojustada, sest suvel sai sealt saepuru välja visatud ja praegu ongi elamises lagi soojustamata, mis tähendab seda, et soe ei püsi üldse sees.