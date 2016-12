Aasta hitid: koduportaali 2016. aasta lugejalemmikud

1. Politsei murdis maha mehe korteriukse, kuna naabrid kuulsid karjeid - ent ees ootas üllatus

/ facebook.com

Amsterdami politsei murdis ühes Zuid-Buitenvelderti linnaosa kortermajas ukse maha, kuna naabrid kuulsid sealt oma kirjelduse kohaselt «hirmsaid karjeid» ja kutsusid politsei.

2. Torumehed leidsid ühe kodu vannitoast midagi täiesti hämmastavat

/ www.flickr.com

Ühe noore abielupaari vannituppa torutöid tegema palgatud töömehed leidsid vanni alt midagi uskumatut.

3. Video: pensionär tegi paneelmaja trepikojaga midagi hämmastavat

/ Scanpix/Postimees

Üheksakorruselisi paneelmaju leidub kõikjal üle endise Nõukogude Liidu maade. Nende inter- ja eksterjöör kuluvad, kuid paljudel majaelanikel pole kapitaalseks renoveerimiseks raha. Üks võimalus olukord lahendada on teha seda, mida tegi Ukraina pensionär.

4. Uue kodu ostnud noort Eesti peret ootas aias jahmatav leid

/ Lugeja foto

Äsja väikese aiaga ümbritsetud kodu ostnud noor Tartu pere oli üsna nõutu, kui koduaias tundus maa ühe koha peal jala all justkui vetruvat. «Mõtlesin, et jumal teab, mis seal all võib olla - mõni ammusest ajast jäänud kaev või kelder, äkki on lausa eluohtlik,» rääkis hirmunud perenaine.

5. Fotod: sa ei aimagi, mida need ilmetud abihooned endas peidavad

/ www.littlethings.com

Täiesti silmatorkamatute hoonete sees peitub täiesti teistsugune maailm, mida välisel vaatlusel keegi aimatagi ei oska.