5 väga olulist nõuannet sisekujundajatelt

1. Investeeri kvaliteetsesse voodisse

Hea uni on kõige alus. Voodit, mis näeb visuaalselt hea välja, kuid on ebamugav, ei ole kellelgi vaja. Investeeri kvaliteetsesse voodisse või vähemalt madratsisse.

2. Leia oma stiil

Enne sisustuspoodidesse tormamist mõtle, millist kodu sa endale tahad. Kui sa oled selle enda jaoks välja mõelnud, on sobivate asjade leidmine palju lihtsam ning lõpptulemus on sulle suurema tõenäosusega meelejärgi.

3. Sa ei pea juhinduma trendidest

Igal aastal valitsevad sisekujunduses erinevad trendid, kuid see ei tähenda, et sa pead neist juhinduma. Sa võid neist šnitti võtta, aga ei pea. Oluline on see, et asjad, mida sa oma koju soetad, sulle endale meeldiksid.

4. Pane paika kindel eelarve

Enne asjade ostmist tasub paika panna kindel eelarve. Nii on kindel, et sa ei kuluta üle oma võimaluste.

5. Vajadusel küsi abi

Sisekujundaja palkamine ei ole kohustuslik, kuid temast võib olla palju abi. Kui sa tunned, et sa ei saa ise hakkama või oled tupikus, siis küsi abi. Sisekujundaja saab sind suunata õigele teele ja anda häid nõuandeid.