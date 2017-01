Fotod: vaata, kuidas näeb välja maja, mille ehitamiseks kulus umbes 10 eurot

David Gell on selles pea olematu raha eest ehitatud majas elanud juba viimased viis aastat, vahendab Living Big in Tiny Houses. Maja ehitas tema arhitektuuritudengist sõber 2008. aastal. Kõik ehitusmaterjalid on pärit taaskasutusest.Ta sai need tasuta või siis tõeliselt odava hinnaga. Kokku kulutas ta maja ehitusele vaid 12 dollarit.

Tegemist ei ole luksusliku elamisega, kuid see on täiesti elamiskõlbulik. Gell elab majas aastaringselt.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Maja on vooderdatud seest erinevate tekkide ja lambanahkadega. Üldmulje on sellepärast väga mõnus ja hubane.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Foto: Ekraanitõmmis videost

Majas ei ole elektrit, internetti ega isegi mobiililevi. Gelli sõnul aga hoopis naudib ta seda. Selleks, et välismaailmaga aeg-ajalt ühenduses olla, käib ta lähedal asuvas ühiselamu tüüpi majas, kus ta saab oma arvutit laadida ja telefoniga rääkida. Kuna Gelli enda kodus vannituba ei ole, käib ta end seal ka pesemas.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Majale annab sooja pisikene ahi, mille Gell ise ehitas. Mehe sõnul kütab see terve elamise ära isegi külmal talvel.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Vaata videost maja lähemalt!