5 asja, mida ei tohiks külas olles ilma luba küsimata puutuda

Viis asja, mida ei tohiks külas olles ilma luba küsimata puutuda või kasutada. Vahendab Apartment Theraphy:

Radiaator

Kui sul on külm või palav, siis tasub sellest koduomanikule teada anda, mitte ise radiaatorit reguleerima minna.

Arvuti

Isegi kui sa tahad ainult kella vaadata või panna käima mõne laulu, on siiski viisakas seda kõigepealt küsida. Sa kehtib ka näiteks mobiiltelefoni kohta.

Koduloomade toidukausid

Koera toidukauss võib olla tühi, kuid see ei tähenda seda, et sa kaussi kohe toitu juurde pead panema. Paljudel koduloomadel on väga kindlad söögiajad ja sellepärast tuleb enne toidu juurde panemist loomaomanikult luba küsida.

Külmkapp

Kui sa oled külas oma parimal sõbral, siis ta ilmselt ei pahanda, et sa külmkapist näiteks juua võtad. Paljud inimesed tunnevad end aga ebamugavalt, kui võõrad inimesed nende külmikus tuhlavad.

Voodi

Kui tegu on näiteks ühetoalise korteriga ja keset tuba on voodi, siis tasub enne küsida, kas sinna tohib istuda. Kui ruumis on lisaks voodile veel istekohti, näiteks tugitool või köögitoolid, siis tuleks kohe kindlasti aga neid eelistada.