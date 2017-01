Nutikas minikodu: ühetoaline korter, kuhu on ära mahutatud isegi kinosaal ja külalistetuba

See Hong Kongis asuv ühetoaline korter (28 m²) oli enne remonti nagu iga teine – pisike ja kitsas. Pisikest kodu hindav paar lasi selle 130 000 dollari eest aga arhitektide tiimil totaaliselt ümber ehitada. Korter on sama suur nagu enne, kuid tänu nutikatele lahendustele on see tõeliselt muljet avaldav.

Soovi korral saab näiteks köögis oleva kraani imelihtsalt kokku panna ja kraanikausile tööpinna peale tõmmata. Kui on tuju, saab tervele köögile ka suure televiisoriga lükandukse ette tõmmata ja muuta tost niimoodi kinosaal.

Lükanduste abil saab pisikesse korterisse tekitada ka näiteks privaatse külalistetoa. Ruumika vanni saab selles korteris aga vaid paari minutiga muuta pehmeks diivaniks.

Lisaks kõigile neile ootamatutele lahendusele on korteris ka hulgaliselt panipaiku – need on peidus põranda all, lükanduste sees jne. Ka perekonna kolmele kassile on mõeldud. Nende toidukausid on peidetud näiteks väljatõmmatavasse sahtlisse.

Vaata muljet avaldavat minikorterit lähemalt videost!