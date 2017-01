Hinnavõrdlus: idülliline suvekodu Peipsi ääres maksab sama palju kui pisike korter Lasnamäel

Peipsi järvest vaid 400 meetri kaugusel asuv suvekodu, mille juurde kuulub veel suitsusaun, külalistemaja, väliköök, kuur ja tööriistaruum, maksab 69 000 eurot. Täpselt sama hinnaga on näiteks ka renoveerimist vajav kahetoaline korter Tallinnas Lasnamäel.

Jõgevamaal asuv suvekodu paikneb krundil, mille suuruseks on 4150 m². Elamispinda on seal kokku 98 m².

Kõik kompleksi hooned on uued, kõige vanem neist on ehitatud 2002. aastal. Imekaunis suvila on pälvinud ka Eesti kauni kodu tunnustuse.

Peamaja. Foto: KV.EE

Suvila rõdult on näha Peipsi järv. Foto: KV.EE

Suitsusaun. Foto: KV.EE

Sama hinna ehk 69 000 euro eest saab endale osta näiteks ka kahetoalise korteri Lasnamäe-Kosel.

Korteris on kõik aknad ja uksed vahetatud, kuid üldiselt vajab elamine renoveerimist. Korter on läbi maja planeeringuga ja selle suuruseks on 52.5 m².

Kahetoaline korter Lasnamäel. Foto: CKF Kinnisvara / KV.EE

Vannituba vajaks remonti. Foto: CKF Kinnisvara / KV.EE