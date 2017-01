Köök, mis ei olnud 50 aastat remonti näinud, sai uue rõõmsavärvilise välimuse

Kui Mabel ja tema abikaasa selle 1950ndatel ehitatud maja ostsid, oli see tõeliselt vana ja kulunud. Viimane remont, mida see maja nimelt nägi, tehti umbes viiskümmend aastat tagasi.

Perekonna eesmärgiks oli köök, mis on isikupärane ja rõõmus. Lõpptulemus seda kindlasti ka on. See 50ndate hõnguline köök torkab silma oma julge värvikasutuse, põnevate mustrite ja retromööbli poolest. Tegu oleks justkui aastakümnete taguse Ameerika diner-tüüpi söögikohaga.

Köök pärast remonti. Foto: www.mabelslog.com