Fotod: see Põhja-Tallinnas asuva katusekorteri vannituba on tõeline vaatamisväärsus

Massiivsed puidust laetalad, kraanikauss, mis on ehitatud uhke kivitasapinna sisse, suured katuseaknad ning kõrged kiviseinad – see ruumikas vannituba asuks justkui mõnes vanas ja väärikas lossist.

Foto: LAAM Kinnisvara /KV.EE

Domineerivad materjalid selles vannitoas on puit ja kivi. Värvidest aga erinevad pruunid ja kreemikad toonid.

Foto: Laam Kinnisvara/KV.EE

Rustikaalsele siseviimistlusele lisavad elegantsust erinevad nikerdused ja kuldsed detailid.

Foto: LAAM Kinnisvara/KV.EE

Kui tavaliselt on vannitoad elamistest pigem pisikesed ja ilma akendeta, siis see vannituba on oma pindalalt suur ja tänu katuseakendele ka avar ja valge.

Foto: LAAM Kinnisvara /KV.EE

Muljet avaldav on ka korteri kõik siseuksed, mis on 2,4 meetri kõrgused ning tehtud tammepuidust.

Foto: LAAM Kinnisvara/KV.EE

Tualett meenutab oma välimuselt justkui pisikest vangikongi.

Foto: Laam Kinnisvara/KV.EE

Rohkem infot ja pilte korteri ülejäänud ruumidest leiab KV.EE koduleheküljelt.