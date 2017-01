Nutivoodi, mis soojendab varbaid ja takistab norskamist

Nutimadrats Sleep Number 360 on nimelt automaatse soojendusega – juhtida saab seda imelihtsalt nutitelefoni rakenduse läbi. Määrata tuleb lihtsalt aeg, millal sa voodisse lähed ja voodi peab olema soe.

Lisaks sellele on madratsil võimalik reguleerida ka kõrgust. Elupäästja võib antud madrats olla ka neile, kelle kaaslasel on probleeme norskamisega. Madrats nimelt reageerib norskamisele ja selleks, et seda takistada, muudab peaaluse kõrgemaks.

Hetkel imemadratsit veel tellida ei saa, kuid kuuldavasti jõuab see turule juba üsna varsti.

Vaata vidost nutimadratsit lähemalt!