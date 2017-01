Need lihtsad nipid muudavad kodused värvimistööd tunduvalt lihtsamaks

1. Mugav pintslitehoidja

Mitme erineva pintsliga värvides on suurimaks probleemiks tavaliselt see, et värviseid pintsleid ei ole värvimise käigus kuhugile panna.

Alati saab vajaliku abivahendi aga meisterdada. Lõika ujumisnuudlist välja värvimisaluse laiune tükk, lõika sinna pikk sälk, et see aluse külge kinnitada ning seejärel pisikesed sälgud pintslite hoidmiseks.

Foto: Little Things

2. Vähem koristamist

Selleks, et pärast värvimistöid oleks vähem koristamist, kata värvimisalus fooliumi või kilega. Nii ei tule anumat hiljem pesta.

Foto: Little Things

3. Enneta värvi ära kuivamist

Tegu ei ole otsese nipiga, mis muudab värvimistööd lihtsamaks, kuid tänu sellele on võimalik erinevatel ajaperioodidel kasutada üht ja sama värvipurki.

Kata avatud värvipurk pärast kasutamist toidukilega ning aseta sellele alles pärast seda kaas peale. Nii on kindel, et õhk ei pääse värvini ja see ei kuiva ära.

Foto: Little Things

4. Puhas värvirull

Lihtne viis värvirullilt karvade või puru eemaldamiseks on riiderulliga. Käi sellega värvirull enne kasutamist üle ning enneta sellega purusid, mis võivad sattuda värviga seinale.