IKEA mööblikauplustes levib kummaline ebameeldiv trend

Nimelt üritavad noored salaja IKEA poodidesse ööbima jääda, vahendab Today Home. Nad hiilivad sisse vahetult enne sulgemisaega, väldivad turvatöötajaid ja -kaameraid ning veedavad öö poes, filmides kogu oma tegevust. Hommikul postitatakse videod sotsiaalmeediasse. Tegemist on üsna värske väljakutsega, mil nimeks sleepover, ja mis noorte seas väga menukas.

Avalikult on oma tembust nõus rääkima Belgia teismelised Florian Van Hecke ja Bram Geirnaert, kes on ühtlasi ka väljakutse algatajad. Nad ööbisid kohalikus IKEA poes juba juulis. Videos on näha, et noored longivad mööda poodi ja hüppavad vooditel.

19aastase Van Hecke sõnul oli tegu naljaga, mis paisus arvatust suuremaks.

IKEA juhtkond on aga säärasele asjale otseloomulikult vägagi vastu. Nad rõhutavad oma ametlikus teadaandes, et nende klientide ja töötajate ohutus ja rahulolu on neile esmatähtsad, mistõttu nad ei tolereeri sääraseid ööbimis sugugi ja kutsuvad politsei välja igaühele, kes vahele peaks jääma. Vahelejääjaid juba ka on, näiteks ühed Briti noored.