Skeptikud: dramaatiline video kummuti alla lõksu jäänud lapsest on pettus

Ameerika Ühendriikides oma Utah kodus mänginud kaheaastased kaksikvennad Brock ja Bowdy Shoff ronivad videos ühtäkki kummuti lahtitõmmatud sahtlitele, kummut läheb tasakaalust välja, kaldub ettepoole ja vajub ümber, jättes enda alla lõksu Brocki. Kaheaastase kohta üleloomulikult tugev Bowdy nihutab seepeale kummutit nii palju, et ka vend pääseb lõpuks vabaks. Ehmunud vanemad riputasid video veebi soovitusega kõigil kindlasti laste tubades valvekaameraid kasutada ja mööbel alati korralikult kinnitada.

Kuid skeptikud on veendunud, et tegu on pettusega. Kahtlusteks annab alust fakt, et kaksikute isa Ricky töötab firmas, mis pakub valvekaamerateenuseid. Samuti oli videos nähtav kummut täiesti tühi - miks peaks selline mööbliese tühjana lastetoas seisma? Kummaliseks peetakse ka seda, et kumbki vanematest nii massiivse mööblitüki kukkumist ei kuulnud.

Vanemad vannuvad aga, et tegu pole lavastusega ja nendegi meelest on irooniline, et midagi sellist juhtus just nende kodus, arvestades, kus perepea töötab. Kaksikute ema ütleb, et mööbli kukkumist ei kuulnud nad seepärast, et lastetoa uks oli kinni.

Olgu, kuidas on, ühes asjas on vanematel igal juhul õigus: kui majas on väikesed ronimishimulised lapsed, peab mööbel kindlasti olema korralikult seina või põranda külge kinnitatud.

Vaata allpoololevat videot: kuidas tundub, kas tegu on pettuse või ehtsa õnnetusega?