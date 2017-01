Kodustes söögilaudades levib uus kummaline komme

Nimelt kohtab laudadel üha sagedamini korve, karpe või kausse, mis mõeldud nutitelefonide jaoks, vahendab portaal Little Things. Kõik pereliikme on lauda istumisel kohustatud oma telefoni sinna panema ja söögiaja vältel reaalselt oma perega suhtlema.

Pisut nukra uue kombe on tinginud tõsiasi, et paljudel inimestel on raske või suisa võimatu end isegi õhtusöögi ajaks helendavast ekraanist eemal hoida, mistõttu kannatab pereliikmete omavaheline suhtlus ja suhe.

Aga kui see on abiline, mis aitab perel teineteisega vestlust üleval hoida, siis miks mitte seda kasutada.