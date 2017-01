Galerii: selles hubases Kalamaja korteris on tõeliselt palju põnevaid detaile

Kahetoalise korteri siseviimistlus on heledates toonides. Palju on kasutatud ka puitu – korteri põrandal on näiteks naturaalne pähkliparkett.

Neutraalsele siseviimistlusele lisavad omapära aga erinevad detailid. Sirelilillal diivanil on näiteks sinised padjad, valge köögilaua ümber on aga punased, sinised ja rohelised toolid.

Korter Kalamajas. Foto: Remax Central/KV.EE

Omapäraseim sisekujundusdetail on korteris kahtlemata kootud kupliga põrandalamp.

Foto: Remax/KV.EE

Korter Kalamajas. Foto: Remax Central/KV.EE

Foto: Remax Central/KV.EE

Foto: Remax/KV.EE

Magamistoas on hoitud sama joont – seinas on elutoaga samasugune tapeet, põrandal on pähkliparkett ja voodi kohale on riputatud romantilised pildid.



Foto: Remax Central/KV.EE

Rohkem infot ja pilte korteri ülejäänud ruumidest leiab galeriist ja KV.EE koduleheküljelt.