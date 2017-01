Fotod: vaata, kuidas näeb välja Norra perekonna kodu, mis asub suure klaaskupli sees

Perekond Hjertefølger on majas, mis asub suure geodeetilise kupli all, elanud juba neli aastat, vahendab House Beautiful. Klaasist kuplil, mis nende kolmekorruselist maja ümbritseb, on mitu funktsiooni. See hoiab sooja, on omamoodi majalaiendus, kasvuhoone jne.

Lisaks sellele avaneb klaasikupli tagant ka imeline vaade ümbritsevale loodusele. Ebatavaline maja asub nimelt väga looduskaunis kohas.

Maja, mis kupli sees asub, on tehtud vaid looduslikest materjalidest – maisitõlvikutest, savist jne. Elektrit saab kuueliikmeline perekond päikesepaneelidest.

Maja siseinterjöör on väga armas ja hubane. Palju on kasutatud näiteks puitu ja savi. Mööbliesemed perekonna kodus on vanad ja restaureeritud või siis ise meisterdatud.

