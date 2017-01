Geniaalne seadeldis muudab lumerookimise hulga lihtsamaks

Kui lumi maha sajab, on sellest esialgu rõõmu palju. Kuid elevus tuhmub mõnevõrra, kui selgub, et lund tuleb üha juurde ja keegi peab sissesõiduteed ja teerajad lumest puhtana hoidma. Lumerookimine on lõbus ainult talve alguses, pikapeale hakkab see tüütama ja selga koormama. Mida teha?

Selle vastu on nutikad inimesed leiutanud omapärase rattaga labida nimega Snow Wolf. Tootja sõnul peaks see vähendama lumerookimise füüsilist mõju inimesele. Seadeldis võtab lumeraskuse enda kanda, inimese teha jääb ainult kühveldamine, tõstmine ja viskamine.

Vähemasti tutvustavast videost tundub küll, et see võiks üsna kehasõbralik olla.

180 euro kanti maksva omapärase labida saab osta SIIT!