8 trendikat kodusisustusdetaili, mida tegelikult iga hinna eest vältima peaks

Klaasvalamu

See on suurepärane lahendus majapidamisse, kus kõigile meeldib lakkamatult valamut veeplekkidest puhtaks poleerida. Neile, kes eelistavad lihtsamalt läbi ajada, sobivad paremini traditsioonilised valamud.

Lõvikäppadega vannid

Väga stiilsed, kahtlemata, aga käpad on jällegi üks osa, mida on väga tüütu puhastada. Lisaks on vann tavapärasest kõrgem ning sinna sisse ja sealt välja ronimine võib olla tüütu, halvemal juhul suisa ohtlik.

Avatud riiulid köögis

Ajakirjapildil ilus, sinu kodus, kui sa pole just väga suur puhtuse ja korra armastaja, tõeline tüütus. Avatud riiulid tuleb alati laitmatus korras hoida, samuti tuleb neid regulaarselt tühjaks tõsta ja tolmust puhastada. Tolmust tuleb siis puhastada mõistagi ka kõik riiulil olevad asjad.

Peeglid ja kunst köögiseintel

Ideaalne koht rasvasele tolmule kogunemiseks. Muud polegi siin öelda.

Tahvlivärv

Alguses tundub see kindlasti vahva idee, aga üsna ruttu selgub, et tahvlivärvisele seinale kirjutades pudiseb maha kriiditolmu. Kui aga tahvlivärvi üle tahad värvida, pead varuma kõvasti aega ja kannatust, sest seda on väga raske katta.

Valged tumbad

Levinud valik, sest valge sobib kõigega, ükskõik, millise diivani sa ka ei ostaks. Aga kas tegelikult on mõistlik osta mööbliese, mille peal hakkad hoidma jalgu, just valges värvitoonis?

Vahetatavad diivanikatted

Need tunduvad esialgu väga praktilisena, aga kui pole spetsiaalselt sellele mudelile toodetud, võivad nad olla kui elastsed tahes: päriselt nad siiski su sohvale ei sobi.

Ülipikad kardinad

Põrandal voogav kardinakangas näeb välja romantiline ja dramaatiline, aga kui sul on lemmikloom või lihtsalt keskmisest tolmusem elamine, hakkavad need kangakuhjad üsna ruttu üsna rõvedad välja nägema. Eelista ikka täpset pikkust.