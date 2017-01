Enne ja pärast: jõledas seisus korterist saab väljapeetud kodu

Remonti oli selles New Yorgis asuvas korteris viimati tehtud 70ndatel, nii et seisukorrast on igaühel vist üsna hea ettekujutus olemas.

Korteriomanik Austin soovis aga, et trööstitust ja pimedast korteriurkast sünniks minimalistlik hele ja avar elamine.

Ümber tehti korteris nii mõndagi: endine köök läks osaks elutoast ja endisest magamistoast sündis uus köök.

Korteri üldmulje sai väga hele ja õhuline: valged seinad, heledad puitpõrandad, heledates ja hallides toonides mööbel.

