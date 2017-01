Video: 40 aastat üksi metsamajas elanud mees on teadusele hindamatu väärtusega

Ameerika Ühendriikides Colorados Gothici-nimelises kummituslinnas elab juba 40 aastat mees nimega Billy Barr.

Väikeses hütis elutsev mees on selle 1920. aastatel maha jäetud linna ainus elanik. Kõik need 40 aastat on mees hoolega ilma jälginud ja kõik oma tähelepanekud põhjalikult üles tähendanud.

Kliimauurijatele on tema ülestähendused hindamatu väärtusega, sest eriti suurt rõhku on Barr pannud lume jälgimisele. Miks ta seda teeb? Barr ütleb, et kuna linnas pole peale tema mitte kedagi, on tema ainsaks kontaktiks maailmaga loodus ja loomad. Neid näeb ta igapäevaselt, mistõttu hakkaski nähtu kohta märkmeid tegema.

Kuigi võiks arvata, et 40 aastat üksinduses elanud mees on täielikult inimestest võõrandunud, pole see sugugi nii. Barr on lõbus, elavaloomuline ja hea suhtleja. Talle meeldivad Bollywoodi filmid. Iga kahe nädala tagant rändab ta lähimasse linna toidutagavarasid täiendama.

Tänavu valmis Barri elust National Geographicusse viieminutiline lühidokumentaal, mida allpool ka vaadata saab.