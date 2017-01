Väga pisikestes kodudes elamise trend tõstab jõudsalt pead ka Eestis

Välismaal, eelkõige Ameerika Ühendriikides, on juba mõnda aega kõige suuremaks kinnisvaratrendiks minimajad ehk hästi pisikesed elamised, kus on olemas küll kõik eluks vajalik, kuid ei grammigi rohkem. Sellistes majades elatakse üksi, paaride ja suisa peredena. Nüüd on liikumine ka Eestis pead tõstmas ja see annab palju tööd moodulmajade tootjatele.

Trend levib

Kui välismaal nähtavate minimajade suurimaks miinuseks Eestisse ületoomisel on see, et need pole meie kliimasse sobivad, siis kohalikel tootjatel on lahendus olemas. Väikemaju tootva Greencube´i müügi- ja arendusjuht Henri Bekmann ütleb, et nende majad, olgu nad kui väikesed tahes, sobivad igal juhul aastaringseks elamiseks, sest on vastavalt soojustatud. Ja ka esimesed kliendid on seda juba tõestanud. «Näiteks kasutab meie maja aastaringselt elamiseks üks vanaproua, kes on väga rahul, kuna pisikene ruutmeetrite arv on vanemale inimesele mugavam ning talveperioodil pidi olema ka väga soe. Just samal põhjusel on meie poole pöördunud veelgi kliente, kes vanematele või vanavanematele vana maja renoveerimise asemel hoovi uue maja soetavad. Või soetavad hoopis endale suvekoduks privaatse toa või toad. Siis jääb alles nende kodukant, ent maja on soe ja uus. Tean, et meie Rootsi müüdud majadest osa ka renditakse välja. Lisaks on meie maju kasutatud muudel ärilistel eesmärkidel,» räägib Bekmann.

Tema sõnul on eestlased idee väiksest majast hästi vastu võtnud, sest läbimõeldud ruutmeetrijaotus ja kvaliteetsed ehitusmaterjalid teevad sellest väiksusest hoolimata hubase elukoha. Tänu tagasihoidlikumale kinnisvarale aga jääb raha üle ka elamiseks sõna otseses mõttes. Bekmann lisab, et inimesed mõtlevad enam, kas on vaja investeerida suurtesse majalahmakatesse ja võtta tublisti laenu, kui piisab tegelikult vähemast. «Samas on uus maja ikka uus ega vaja lisainvesteeringuid,» toob ta välja veel ühe plussi.

Bekmann ütleb, et talle teadaolevalt on paar nende klienti huvitatud Eestisse minimajade kogukonna rajamisest, praegu on plaanid paberite vormistamise tasandil. «Üks äriplaan soovib Greencube'i väikemaju rajada üürimajadeks, teine kogukonna loomiseks. Kas need ka käiku lähevad, seda näitab aeg. Kuid lisaks Eestile tõstavad pead ka soomlased, rootslased, norrakad, hollandlased, prantslased ja sakslased, kes on meie väikemajade vastu huvi üles näidanud ning läbirääkimisi aegamööda peetakse,» räägib ta.

Suure maja kõrval palju eeliseid

Moodulmajad ka valmivad kiiresti: majamoodul või moodulid tuuakse hoovile maksimaalses valmiduses ja ehitajad veedavad krundil oluliselt vähem aega kui tavalise ehitustsükli puhul. Ka Indrek Petai House Factoryst kinnitab, et majamoodulite ühendamine kliendi krundil käib enamasti ühe päevaga, pärast seda jäävad teha veel mõned pisitööd, millele kulub samuti paar päeva. Ühesõnaga: maja saab püsti harukordselt kiiresti. Petai ütleb, et sisuliselt ei pea kliendil olema muud kui krunt koos vajalike kommunikatsioonidega, kõik muu tuleb majatehasest.

Säärane maja ei tähenda kindlasti seda, et kõik saavad endale ühesuguse kodu: valikuvõimalusi on palju, tellija saab täpselt sellise kodu nagu soovib ega pea kartma, et see naabri omaga segamini läheb. Juba katusekattevalikuid on hulganisti, Greencube´ist saab tellida ka näiteks rookatusega moodulmaju.

Eeliseks suure majalahmaka ees on kindlasti ka oluliselt väiksem bürokraatia paberimajanduses. Greencube'i peamised hoonete suurused on kuni 20 ruutmeetrit ning kuni 60 ruutmeetrit. Esimese suuruse puhul ei pea ehitist isegi kohaliku omavalitsusega kooskõlastama, ometi sobib see näiteks üksikule inimesele või noorpaarile esimeseks koduks. Teise puhul on paberimajandus samuti lihtsustatud.