Fotod: Johnny Depp müüb võimsat Lõuna-Prantsusmaa villat oma elu ilusamast ajast

Lõuna-Prantsusmaal imelise Saint Tropezi ranna lähedal asuv uhke villa jõudis näitleja Johnny Deppi valdustesse aastal 2001, vahendab Fox News. Tollal elas mees veel idüllilist pereelu kallima ja kahe lapse ema Vanessa Paradisiga.

/ variety.com

39 miljoni dollariga müüki pandud villa oli pere põhikodu, mida mõlemad mitmes intervjuus ülivõrdes kirjeldanud on.

/ variety.com

Võimas häärber, mille juurde kuulub külalistemajaks kohendatud kabel, aiamajakesed, baar ja restoran, on piisavalt privaatne, et võõrad silmad ja kõmufotograafid tülitama ei pääse, kuid samas Saint Tropezile piisavalt lähedal, et soovi korral veeta mõnus õhtu linnas.

/ variety.com

/ variety.com

Lisaks leidub kinnistul kaks basseini, jõusaal ja kunstistuudio.