Fotod: tõeliselt õdusa kodu saab ehitada ka näiteks vanast aidast

Siin-seal kodumaa pinnal on seda juba tehtud ka, kuid peaasjalikult on trend siiski levinud välismaal, näiteks Suurbritannias, kus paljudele vanadele abi- ja kõrvalhoonetele on antud uus elu elumaja näol.

Nii näiteks ehitati koduks ümber ka see 17. sajandist pärit ait Thursfordis.

/ www.themodernhouse.com

Maja praegused omanikud kasutavad seda hetkel väljerentimiseks, kuid tulevane omanik võib soovi korral siia ka ise sisse kolida ja aastaringselt elada. Majas on kasutatud palju nutikaid lahendusi, näiteks pääseb magamistuppa ühte otsaseina peidetud tillukese ukse kaudu.

/ www.themodernhouse.com

/ www.themodernhouse.com

Ka Eestis on võimalusi sääraste abihoonete taastamiseks ja koduks kohendamiseks.

Raasiku vallas Harjumaal ootab tubli meistrimehe kätt üks selline maakivihoone.

/ KV.EE

Mõnusa ja võimsa elamise võiks saada ka Vaeküla viinavabrikust Lääne-Virumaal.

/ KV.EE

See maakivist aidahoone Pärnumaal Tori vallas sobiks samuti suurepäraselt õdusaks koduks.

/ KV.EE

Kas äkk sinu kodu asub mõnes sellises kordatehtud vanas kõrval- või abihoones? Kirjuta sellest meile aadressil anna-liisa.mets@postimees.ee .