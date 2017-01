Viis asja, millega mööbli puhul kindlasti arvestama pead, kui peres on lapsi

Selgub, et nii mõndagi. Portaal RealSimple soovitab näiteks järgmist:

1. Arvesta, et telerialuseks ei sobi igasugune mööblitükk

Tihti võib kodudes näha, et teler on asetatud suvalise kapi või kummuti peale, mis säärase ülesande jaoks üldse mõeldud pole. Väga vale lähenemine. Teler peaks olema kas kinnitatud seinale või asetatud spetsiaalsele alusele, mis mõeldud kandma teleri raskust.

2. Kindlusta esemed

Teler ning kõik muud rasked ja lastele ohtlikud esemed peaksid olema kindlustatud nii, et need ei saaks lapsele peale kukkuda ja laps ei pääseks neid lõhkuma, sest see võib omakorda lapsele viga teha.

3. Kinnita mööbel

Sellest räägitakse söögi alla ja söögi peale, aga inimesed ei taha ikka õppida, et lastega peredes peavad kummutid, raamaturiiulid ja muud rasked mööbliesemed olema seina külge kinnitatud. Lapsed armastavad turnida ja lahtine mööbel võib neile peale kukkuda.

4. Vali targalt

Väikeste laste kasvatamise aeg pole võib-olla parim periood peene disainmööbli soetamiseks. Vali mööbel selle järgi, et see oleks lastele ohutu. Näiteks pole klaaslauad ja teravate nurkadega kapid kindlasti kõige parem valik.

5. Kõrvalda ohuallikad

Ohtlikud kapisisud, turnimisvõimalused ja kõik muu taoline peaks olema laste teelt kõrvaldatud. Kui iga nende sammu paanilise hirmuga jälgima ei pea, on ka endal kergem elada.