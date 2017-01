Lugeja küsib: mida teha, kui naabrid ikka veel jõulukaunistusi maha ei võta?

Just sellist muret kurdab ka üks koduportaali lugeja, kelle naabrid on väga pühadelembesed.

«Kodu ehtisid nad seest ja väljast ära juba oktoobri lõpus ja selle vastu mul polnudki õieti midagi, sest pühade eel on isegi tore, kui siia-sinna tekivad märgid lähenevatest jõuludest. Aga nüüd on pühad läbi, kuid nende maja särab ikka nagu jõulupuu, tuled kõikjal küljes. Tahaks juba vaikselt kevade peale mõtlema hakata ning see sära tüütab ja väsitab. Varasematest aastatest tean, et ega nad enne veebruari lõppu ehteid eemaldama ei hakka. Mida teha, et neid veenda, et see pole kuigi tore?» küsib lugeja.

Peab tunnistama, et ega peale rääkimise suurt midagi teha ei saagi. Võid proovida järgmist:

kui naabritega õues kohtud, paku neile nii muu seas abi jõulukaunistuste eemaldamisel. Võib-olla on kogu see kaadervärk tõesti nii kaua üleval seepärast, et keegi ei viitsi suurt ja tülikat mahavõtmistööd ette võtta?

olenevalt sellest, mis tüüpi naabrid on, võid püüda läheneda ka naljaga ja küsida, kas nad valmistuvad juba järgmisteks jõuludeks või millal õigupoolest kaunistused eemaldada plaanitakse?

kõige lihtsam ja valutum variant on ilmselt mitte lasta end segada sellest, mis toimub naabri aia ja majaga. Kui sulle jõulutuled pärast jõule närvidele käivad, võta need enda maja küljest maha, aga mis teised teevad, ei peaks sind nii väga häirima.

Kuidas teil? Kas jõulutuled on üleval seni, kuni pime aeg läbi saab, või võtate need maha kohe, kui pühad läbi?

Kas naabri pikalt õues olevad tuled segavad sind?