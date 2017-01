Fotod: palkmaja Viljandi järve kaldal, pooleldi mäe sees

Kuna Viljandi järve ürgorus asuv kinnistu piirneb kaitsealaga, on seal keelatud edaspidine elamuarendus. See tähendab rohket privaatsust ja rahu.

Lisaks sellele avaneb maja kolmest küljest maaliline vaade järvele ja kaunile loodusele. Vaate nautimise teeb eriti mugavaks suur terrass.

Foto: KV.EE

Palkmajal on looduskivi viimistlusega kõrge soklikorrus, mis on tingitud krundi reljeefist. Hoone on nimelt paigutatud otsapidi mäe sisse.

Maja läbivaks teemaks on puittalad, palgist siseseinad ja muud haakuvad puitelemendid. Ka mööbel on suures osas puidust.

Foto: KV.EE

Majal on elamispinda 136,5 ruutmeetrit. Kogu krundi pinnaks on 891 ruutmeetrit.

Foto: KV.EE

Kinnistult voolab läbi allikas ja sellepärast on salvkaevust pärit vesi väga puhas,

Foto: KV.EE

Rohkem pilte ja infot leiab KV.EE kodulehelt!