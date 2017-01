Fotod: 5 eriti luksuslikku korterit Tallinna vanalinnas

Toome teieni viis luksuslikku korterit, mis asuvad Tallinna vanalinna piirkonnas:

1. Kaunis korter keskaegses elamus

Neljatoaline korter asub piiskopi majana tuntud hoones, mille fassaadi kaunistavad Kristuse ja evangelistide tahvelmaalid.

Korteri sisekujundusdetailid on enamjaolt pärit 1876. aasta ümberehitusest. Korteris on säilinud ka kaks kaunist barokkahju.

2. Romantilise rõduga korter Tallinna vanalinnas

Neljatoaline korter paikneb läbi kahe korruse. Korterile annavad iseloomu taastatud vanad paekiviseinad ja elutoas olev põrand, mis on kaetud taastatud kalasabaparketiga.

Korteri pärliks on pisike rõdu, kus saab päikselisel päeval näiteks hommikukohvi juua.

3. Kahel korrusel paiknev viietoaline korter

Luksuslik korter on kokku ehitatud kahest korterist ning paikneb läbi maja, kahel korrusel. Korteri üldpinnaks on 276 ruutmeetrit, mis on vanalinna mõistes tõeliselt suur elamine.

Korteri esimesel korrusel asub kaminaga elutuba ja söögituba, magamistuba, kolm tualettruumi ja majapidamisruumid.

Katusekorrusel asub kaks isiklike vannitubadega magamistuba, kuhu viivad eraldi trepid.

4. Avara terrassiga modernne korter Raekoja platsi nurgal

Kolmetoaline korter on valminud sisekujundaja Taso Mähari käe all. Korteri läbivaks teemaks on modernne stiil. Siseviimistlusel on kasutatud naturaalseid materjale nagu näiteks marmorit, terast ja puitu. Sisekujunduselemenid on pärit Euroopa tuntud disainerbrändidelt. Elutoa pärliks on Rein Kelpmani õlimaal.

Korter asub maja viimasel ehk viiendal korrusel ja on ehitatud läbi kahe korruse. Korteri avaralt terrassilt avaneb kaunis vaade vanalinnale.

5. Barokses stiilis korter otse Niguliste kiriku vastas

Baroksete elementidega viietoaline korter paistab silma oma avaruse ja tõeliselt rikkaliku sisekujunduse poolest.

Kuna korteris on kaks ruumikat saali, on see ideaalne ka ürituste korraldamiseks.

