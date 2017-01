Nutikodu on Eestis kättesaadav juba täiesti tavalisele inimesele

Eesti inimesed on üha enam hakanud nutikodu hindama ja sellest tulenevalt paigaldavad kinnisvaraarendajad automaatikat valmivatesse korteritesse samuti üha enam, ütleb Indome tegevjuht Lauri Lotamõis. Tehnoloogilised lahendused muutuvad ajapikku taskukohasemaks ja on seetõttu kättesaadavad üha suuremale inimhulgale.

Lotamõisa sõnul võib kodusse paigaldada täislahenduse, mis maksab umbes 2000–3000 eurot. Juhtida ja kontrollida saab küttelahendusi, jahutust, valvet, nutivalgusteid, kardinaid ja multimeediat. Lisaks veel näitude lugemine, läbipääsukontroll, video-fonolukud ja nii edasi. Kuid piirduda võib ka osalise funktsionaalsusega ja valida vaid teatud hulga pakutavatest võimalustest. «Nii saab hoida kulud soodsamana ning jätta igale uue kodu omanikule vabad käed enda nägemuse järgi nutikodu arendada,» räägib Lotamõis.

Tegevjuhi sõnul hoiab hea nutisüsteem kokku energiat ja teenib end mõistliku aja jooksul tagasi. «Karmistuvad energiasäästu nõuded viitavad ka sellele, et üsna pea ei pääse targemast kütte-jahutuse juhtimise süsteemist ükski uue hoone ehitaja. Ja kui on võimalus, siis miks mitte valida kütet juhtima süsteem, mida saab hiljem täiendada valgustuse või turvalahenduse funktsiooniga,» ütleb ta.

Tahvelarvuti nutikodu juhtimiseks. / Indome

Üks arendaja, kes oma korterites nutilahendusi kasutab, on Metro Capital. «Pakume korteriostjaile rohkem, kui nad oodata oskavad. Seetõttu on NutiKodu lahenduse kaasamine saanud meie jaoks samasuguseks standardiks, nagu elektriautode laadimispunktide või päikesepaneelide kasutamine arendusprojektides. Kogemus näitab, et kui ostjal on kaalukausil kaks võrreldavat arendust, siis saavad määravaks korteriga kaasnevad lisandväärtused,» ütleb Metro Capitali turundusjuht Urmas Uibomäe. Korteri hinda säärane standardlahendus tema sõnul ei tõsta, juurde tuleb maksta siis, kui soovitakse lisalahendusi. Tehnikakaugetele inimestele pakub Metro Capital siiski valikuvõimalust, kas kasutada koduautomaatika juhtimiseks NutiKodu lahendust või tavapäraseid juhtimisseadmeid.