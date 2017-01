Fotod: noor abielupaar ehitas hüljatud kirikusse uskumatult ilusa kodu

Inglismaal Pensfordis asuvat St. Thomase kirikut on esimest korda mainitud juba 14. sajandil. Kirik hävis teadmata ajal ja see taastati alles 19. sajandi lõpus.

Pärast seda kui kirik 1968. aasta üleujutuses laastada sai, seisis see mitukümmend aastat tühjana. 2008. aastal ostis noor abielupaar selle ära, et ehitada endale sinna kodu. Arvestada tuli lihtsalt sellega, et kirikuesine surnuaed peab jääma inimestele avatuks.

Kuna kirik oli väga pikka aega hoolitsuseta, oli see väga halvas olukorras – katus oli pooleldi sisse vajunud, kõik oli lagunenud ja vajas põhjalikku renoveerimist. Kuna abielupaari meespoolel oli ehitus- ja renoveerimisalane kogemus, otsustasid nad selle keerulise projekti siiski ette võtta.

Renoveerimiseks ja ümberehituseks kulus paaril aega terve aasta. Kõik ehitustööd tegi kuldsete kätega mees täiesti üksinda.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Foto: Ekraanitõmmis videost

Foto: Ekraanitõmmis videost

Foto: Ekraanitõmmis videost

Kiriku pikka renoveerimislugu on võimalik vaadata allolevast videost. Lõpptulemust näeb alates 53. minutist!