Volta masinatehase tööstushoonest saab haruldaste korteritega elumaja

Metropoli Ehituse rekonstrueeritavas majas on korteritel kuni 4,7 meetri kõrgune lagi ning Eestis väga harva esinevad sisekorrused. «Anname Tallinna linnaplaneerimise ametisse taotluse õige pea sisse ning alustame loa saamisel koheselt ka ehitust,» ütleb Endover Kinnisvara tegevjuht Oliver Makko. «Volta Loftide arenduse näol on tegemist kunagise Volta tehase tööstushoone täieliku rekonstrueerimisega. Kasulikke ruutmeetreid lisandub hoonesse ülikõrgete lagedega korteritele sisekorruste ehitamisega. Investeeringu suuruseks kujuneb umbes seitse miljonit eurot,» räägib ta.

Makko sõnul on Kalamaja populaarsus jätkuvalt tõusuteel ja Endoveri eelmise sealse projekti, 47B Loftide müügikogemuse põhjal saab öelda, et ostuhuvi on kõrge.

Ligi 6000-ruutmeetrise müüdava pinnaga maja ehituse algus on planeeritud selle aasta teise poolde ning valmimistähtajaks 2018. aasta algus. Korterite müük algab sel kevadel. Ühe- kuni viietoalised loft-tüüpi korterid, suurusega 30–150 ruutmeetrit, paiknevad teisest viienda korruseni, esimesel korrusel asuvad äripinnad ning fuajee. Parkimine on lahendatud läbi kahe korruse majasisese parklana. Korterite hinnad algavad 2200 eurost ruutmeetri kohta.

Volta Loftid. / Maarja-Linda Taur/Endover Kinnisvara

Siseviimistluses kombineeritakse industriaalset arhitektuuri elegantse, ent urbanistliku stiiliga. APEX arhitektuuribüroo arhitekti Janar Blehneri hinnangul sobivad kodud eelkõige inimestele, kes otsivad kvaliteetset, avarat ja eripärast kodu. «Hoone saab telliskivist fassaadi, mida võimendavad efektsed ruudustatud maast laeni aknad. Kortereid ilmestavad sisekorrused, mis on Tallinnas ja Eestis üldiselt väga haruldased,» räägib arhitekt.

Volta kvartal asub Kalamaja asumis mereäärsel alal. Endisel tootmisalal paiknevad 19. sajandi lõpust kuni 1970. aastateni ehitatud tootmis- ja kontorihooned, millest osa on tänaseks rekonstrueeritud elu- ja ärihooneteks. Üle 11 hektari suuruse maa-ala detailplaneeringu järgi planeeritakse endisele Volta masinatehase alale ehitada või rekonstrueerida kokku kümneid hooneid.