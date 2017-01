5 asja, mida vahetult enne voodisseminekut kunagi teha ei tohiks

Sa armastad napsutada

Klaasike veini või pudel õlut võib ju õhtul pealtnäha hea une tuua, aga unekvaliteedi mõttes on otsus õhtul napsutada väga halb. Melbourne'i ülikooli uneuuringute keskus tegi juba 2015. aastal kindlaks, et kuigi esiotsa uinutava mõjuga, rikub alkohol pikemas perspektiivis ööune kvaliteeti märkimisväärselt.

Sa ei armasta paberraamatuid

Sinine valgus, mida nutividinate ekraanid eraldavad, ei lase sul lihtsalt uinuda, hoides aju nii-öelda päevarežiimil. Ka e-luger peaks olema selline, mis ei eralda sinist valgust, kuid kõige parem on siiski vana hea paberkandjal raamat.

Sa jood liiga hilja kohvi

Kohvi võib juua kõige hiljem kolm tundi enne voodisse heitmist. Hilisem kohvitamine lükkab Colorado ülikooli teadlaste andmetel ööune saabumise 40 minuti võrra edasi. Pole ju mõtet riskida. Kõige parem on juua kohvi kuus tundi enne und – siis on kindel, et see sind uinumisel kuidagi ei mõjuta.

Sa surfad netis

Ka siin mõjutab juba eelpoolnimetatud sinine valgus, kuid lisaks sellele segab uinumist ka infomüra, mida sotsiaameediakontodelt ja uudiseid lugedes saad. Selle tulemusel tuleb uni raskelt ja on kehvema kvaliteediga.

Sa armastad hilisõhtuseid snäkke

Kui selleks on porgand või klaasitäis keefiri, polegi hullu, kuid rasvased ja magusad snäkid tuleks kõrvale jätta. Ameerika Uneakadeemias tehti 2016. aastal kindlaks, et kui süüa enne ööund kõht kõrvuni rasvast ja magusat täis, on uni hakitud ja häiritud.