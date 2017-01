6 ümberkorraldust köögis, mis aitavad sul tervislikumalt toituda

Portaali RealSimple andmetel peaks ellu viima järgmised kuus muudatust, et kodu süda sinu tervislikuma elu plaane toetaks.

Tee puhtaks tööpinnad

Kui tööpinnad on asju täis ja segamini, kipuvad sellesse kööki satuvad inimesed rohkem sööma. Nimelt põhjustab segadus stressi ja stress paneb omakorda paljusid meist rohkem sööma.

Pane köögimasinad kappi

KitchenAidi mikser on kahtlemata vaatamisväärsus omaette, aga kui püüad saada tervislikumale lainele, ei peaks see peamiselt küpsetiste valmistamiseks mõeldud seadeldis kogu aeg silma all olema ja ahvatlema. Samuti peaks peitu panema rösteri. Tööpinnale jäägu vaid need tarvikud, millega saad toetada tervislikku elustiili, näiteks kannmikser smuutide jaoks.

Puuviljad silma alla

Paljudel on probleemiks see, et päevas ei sööda piisavalt puu- ja köögivilja. Et nii ei juhtuks, aseta tööpinnale neid täis kauss. Kui roheline kraam on käeulatuses, sööd seda palju rohkem.

Kasuta väiksemaid taldrikuid

Vabalt võid süüa ka näiteks võileivataldrikult. Mida väiksem taldrik, seda vähem me sööme ja seda parem on see meie kehakaalule.

Unusta serveerimisnõud

Kui tahad vältida ülesöömist, peaks kogu pere portsjonid taldrikule valmis panema. Tuleks vältida olukorda, kus kõik olemasolev toit on serveerimisnõudega lauale toodud ja igaüks võib endale muudkui juurde tõsta. Serveerimisnõud jäägu pidulike õhtusöökide jaoks.

Tee kapid korda

Kui sul on harjumus osta koju ebatervislikku kraami, püüa seda muuta. Esmalt tee kapid tühjaks ja viska välja või anneta näiteks Toidupangale kõik, mida sa tead, et enam sööma ei peaks. Edaspidi muuda oma harjumusi: jäta endale kahjulik jama koju ostmata.