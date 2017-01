Vaata, millised on möödunud aasta maailma kõige kallimalt müüdud kodud

1. Võimas villa Hiinas

Hiina villa. / Kuvatõmmis videost

See enam kui 6000-ruutmeetrine villa tuli juulis müügile 154 miljoni dollariga. 32 magamistoa ja järveäärse basseiniga maja on kalleim kodu, mis Hiinas kunagi müügile tulnud ja müüdud. Vaata villat SIIT!

2. Hugh Hefneri Playboy-villa

Hugh Hefneri Playboy-villa. / Scanpix

Esialgu 200 miljoni dollariga müüki pandud 28 magamistoaga villa hind langes augustis poole võrra ja leidiski 100 miljoni dollariga uue omaniku, kes peab nüüd leppima majanaabri, Hugh Hefneri endaga seni, kuni tollele elupäevi antud on. imelt selline oli Hefneri müügitingimus. Härra kodu näeb SIIT!

3. California 3000-ruutmeetrine häärber

/ Kuvatõmmis videost

Multimiljonär Tom Gore ostis selle 10 magamistoa, 20 vannitoa, spordiväljakute ja 10 garaažiga maja eelmise aasta oktoobris 100 miljoni dollariga. Tal õnnestus esialgsest müügihinnast 50 miljonit maha kaubelda. Vaata tutvustavat videot SIIT!

4. Crespi Hicksi villa Texases

/ Kuvatõmmis videost

See tõeline Texase stiilis 2600-ruutmeetrine luksusvilla läks möödunud aasta jaanuaris pankur Andrew Beali valdustesse samuti 100 miljoni dollariga. Ärge laske end eksitada faktist, et peamajas on kõigest seitse magamistuba: selle juurde kuulub veel kahekorruseline võimas külalistemaja ja isiklik kopteriplats. Vaata tutvustavat videot SIIT!

5. Park Avenue katusekorter

/ Kuvatõmmis videost

766-ruutmeetrine võimas katusekorter on ühtlasi kalleim elukinnisvara tehing, mis möödunud aastal New Yorgis tehti. 87,7 miljoni dollari eest sai selle omanikuks Saudi multimiljonär Fawaz Al Hokair. Vaata tutvustavat videot SIIT!