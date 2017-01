Sõpruskond lõi pisikese minimajade kogukonna selleks, et üksteise kõrval elada

Sõpruskond koosneb neljast paarist, kes omavahel tihedalt läbi käivad. Selle asemel, et üksteise külastamisele meeletult aega kulutada, otsustasid nad ehitada majad tihedalt teineteise kõrvale, luues pisikese eraldatud naabruskonna. Ebatavaline naabruskond asub Ameerikas Austini linnas, vahendab Country Living.

Kõik majad on ühesugused ja need on vaid 30 ruutmeetri suurused. Ühe minimaja hinnaks kujunes ligi 38 000 eurot.

Igas majas on magamistuba, elutuba ja vannituba-tualett. Selleks, et sõpradel oleks koht, kus ühiselt koos aega veeta, asub kodude juures ka üks 135 ruutmeetrine «maja», kus on avar köök-elutuba. Seal saab sõpruskond korraldada näiteks ühiseid õhtusööke.

Kui sõpruskond on linnast eemal, rendivad nad oma kodusid soovijatele välja.