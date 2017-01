Ekspert annab nõu: kuidas eemaldada kõige lihtsamini vana tapeeti

Scandinavia tapeedisalongi sisekujundaja Pille-Riin Lassi sõnul on tänapäevaste tapeetide seinast eemaldamine väga lihtne. «Pinda tuleb lihtsalt veepritsi või märja lapiga veidi niisutada ja seejärel tuleb tapeet servast tõmmates juba ära. Vee asemel võib kasutada ka spetsiaalset tapeedieemaldusvahendit.»

Lassi sõnul on vana tapeedi eemaldamine kõige raskem siis, kui aluspind tapeedi all ei ole korralikult ettevalmistatud või kasutatud on vale liimi. «Tapeeti ostes tuleks müüjalt kindlasti küsida, millist liimi selle paigaldamisel kasutada tuleks, sest näiteks pabertapeeti ei saa panna liimiga, mis on mõeldud vinüültapeedi jaoks.»

Lass räägib, et vanasti kasutasid paljud tapeedi paigaldamiseks ka PVA-d või mõnda muud tugevat liimi. «Tapeedi eemaldamine, mis on seina pandud näiteks PVA-ga, võib olla tõesti tõeline katsumus. Aga ega sealgi muu peale pinna niisutamise ei aita. Protsess on lihtsalt pikem ja tapeedi eemaldamine toimub jupphaaval.»